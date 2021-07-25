عاجل.. إصابة 3 عمال سقطوا من سقالة بمدرسة ثانوية في قنا

أصيب 3 عمال، صباح اليوم الأحد، إثر سقوطهم من أعلى سقالة، بمدرسة الثانوية الزراعية -تحت الإنشاء- بقرية خزام بمركز قوص، في محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 3 عمال إثر سقوطهم من أعلى سقالة داخل المدرسة الثانوية الزراعية.. وبحسب إسعاف قنا، جرى نقل أحمد محمد أحمد، 31 عامًا، وتبينت إصابته بكسر في الساقين، ومصطفى محسب علي، 30 عامًا، كسر بالساق اليسرى، وأحمد غانم عبادي، 33 عامًا، كسر بالساق اليمنى، إلى مستشفى الأقصر العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.