انهيار منجم فحم في باكستان ومقتل وإصابة 6 عمال

أسفر انزلاق طيني وقع بمنجم جنوب غربي باكستان عن مصرع أربعة من عمال مناجم الفحم، وإصابة اثنين آخرين، اليوم السبت، عقب هطول أمطار موسمية غزيرة، حسبما قال مسؤولون وفقا لما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

وصرح أمير خان، المسؤول بالحكومة المحلية، بأنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه عناصر الإنقاذ إلى المنطقة التي ضربتها السيول، كان المنجم الذي يبلغ عمقه 200 قد انهار جزئيا.

وأضاف أن السلطات أمرت بإغلاق المنجم الواقع في مديرية هارناي عقب الحادث.

يشار إلى أن مثل هذه الحوادث شائعة في مناجم الفحم بباكستان، حيث لا تحترم معايير السلامة على نطاق واسع.