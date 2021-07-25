25 صينيا يتحدون كورونا.. تخريج أول دفعة من «ليسانس العربية» للناطقين بغيرها

جاءوا من بلادهم الأسيوية لتعلّم اللغة العربية في مصر، رحلتهم من الصين إلى القاهرة لنيل ثقافة اللغة العربية، انتهت عبر شاشة هاتفهم المحمول متلقين العام الأخير في برنامج ليسانس العربية وثقافتها للناطقين بغيرها، عن بُعد لدواعي ما فرضه وباء فيروس كورونا المستجد على العالم.

برنامج ليسانس العربية بدأ في 2019 وواجه «كورونا» بالدراسة «أونلاين»

برنامج ليسانس العربية وثقافتها للناطقين بغيرها، هو أحد البرامج المتخصصة التي افتتحت في كلية الآداب جامعة القاهرة، خلال السنوات الماضية؛ ليشهد هذا العام تخريج أول دفعة.

وأشار الدكتور أحمد عمار، منسق البرنامج بالكلية، في حديثه لـ«الوطن»، إلى الصعوبات الكثيرة التي واجهتهم في مواصلة الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن كثيرًا من الطلاب سافروا بلادهم بعد حدوث الوباء، ما اضطرهم إلى استكمال الدراسة «أونلاين» مع المسافرين، وفي الوقت نفسه استكمالها مع الموجودين في مصر.

25 طالبًا عدد أول دفعة تتخرّج من البرنامج، ينتمون جميعهم إلى الصين، وهم من المسموح لهم بالانضمام إلى البرنامج بعد دراستهم اللغة العربية في بلادهم، وإجراء معادلة ثم الالتحاق بالفرقة الثالثة بالبرنامج، لأنه برنامج «ليسانس» أي في الأصل أنه بعد الثانوية العامة.

أول دفعة ليسانس العربية: جئت من الصين للاستفادة من أهل اللغة

«يوسف» اسم الشهرة للطالب الأول على الدفعة، المنضم إلى البرنامج منذ بدايته عام 2019، مهتديًّا إليه لإفادته في مجال الترجمة، ذاكرًا، لـ«الوطن»، أنه أراد معرفة اللغة العربية وآدابها إضافة إلى العلوم الثقافية العربية مثل المجتمع العربي والنظم السياسية العربية وغير ذلك؛ ليتمكّن من إدراك اللغة نفسها مع إجادة الثقافة خلف هذه اللغة: «هذا يفيدني أن أفهم العرب ولغتهم أفضل وأن أترجمها على المغزى المناسب، غالبًا سنكون المترجمين في المجالات المتنوعة، فعلينا أن ندرك بما أكثر من العلوم اللغوية أو الأدبية فحسب»، ورغم تأثير الوباء العالمي على الحضور العام، وصعوبة الدراسة عبر الإنترنت فإن القائمين على البرنامج نجحوا في التواصل معهم وتذليل هذا العائق.