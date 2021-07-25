عاجل.. الحكومة تنفي هدم المتحف المصري بالتحرير

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، منذ قليل، ما يتردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بهدم المتحف المصري بالتحرير، بعد افتتاح الآخر «المصري الكبير».

وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم المتحف المصري بالتحرير، بعد افتتاح «الكبير»، مُشددةً على أن الأول يعد أحد أهم وأشهر المباني الأثرية العالمية التي لا يمكن المساس بها؛ إذ أنه اعتمد على لائحة المواقع التراثية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، والقائمة التمهيدية باليونسكو، بما يعد اعترافا بقيمته للتراث العالمي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف، للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة به.

في سياق متصل، تجرى عملية تطوير المتحف على 3 مراحل بمنحة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع اتحاد 5 متاحف أوروبية، هي «المتحف البريطاني بلندن - متحف اللوفر بباريس - المتحف المصري بتورينو - المتحف القومي للآثار بلندن - المتحف المصري ببرلين».

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزارء، فإنه تم الانتهاء من إعداد الإجراءات النهائية لسيناريو العرض الجديد، الخاص بقاعة آثار ما قبل التاريخ، وقاعات «الدولة القديمة، والآثار اليونانية الرومانية والعصر المتأخر بالمتحف»، فضلاً عن الاستعانة ببعض المواد الأرشيفية حول المواقع الأثرية التي اكتشفت القطع الأثرية بها، لربط الزائر بتلك المواقع.

كما أنه جارٍ الانتهاء من تطوير القاعة المخصصة لعرض مقتنيات «كنوز تانيس»، من حيث إعداد الحوائط والأرضيات، التي سوف تعرض لأول مرة مكتملة داخل القاعة المخصصة لها، لتحل محل كنوز الملك توت عنخ آمون، التي ستنقل إلى المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه.

ولفت البيان إلى أنه تم الانتهاء من سيناريو العرض الخاص بكنوز «تانيس»، التي يبلغ عددها حوالي 2000 قطعة أثرية، تضم أقنعة من الذهب، وتوابيت من الفضة للملوك «شيشنق وبسوسنس الأول».

وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية، منوها إلى أنه في حال وجود استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار.