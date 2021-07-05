مدير ترميم المتحف المصري الكبير: قاعة توت عنخ آمون ستبهر العالم

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير ، إن المتحف هدية مصر للعالم كله، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المشروع، موضحا أن الأعمال الإنشائية في المتحف انتهت بنسبة 100%، ومرحلة التشطيبات انتهت بنسبة 98%، ونقل الآثار وترميمها انتهى بنسبة 95%.

قاعة ستبهر العالم

وأضاف «زيدان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد المتحف، اليوم، حيث زار القاعات، ومشروع نقل مراكب الشمس، مشددًا على أن المتحف مجهز بكل الوسائل التقنية الحديثة وبه وسائل مريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقاعة توت عنخ آمون في المعرض سوف تبهر العالم.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير يعود للقيادة السياسية

وأكد مدير عام الترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير، أنهم يعملون لمدة 24 ساعة في اليوم، ليكونوا جاهزين في الموعد المحدد، وينتهون من كل شيء، مشددًا على أن موعد الافتتاح يعود إلى القيادة السياسية.

مجموعة قليلة من الآثار في متحف التحرير

ولفت إلى تبقى مجموعة قليلة من الآثار سوف تُنقل قبل الافتتاح بوقتٍ كافٍ.

رئيس الوزراء يتفقد المتحف

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مشروع المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات الأعمال لتطوير المنطقة المحيطة، ورافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات ومسؤولي المتحف.