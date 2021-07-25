فتح باب التسجيل للدبلوم العام بمعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف

أعلن معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، بإشراف الدكتور ياسر سيف عميد المعهد، فتح باب التقدم للحصول على الدبلوم العام بنظام الساعات المعتمدة، لمدة عام واحد، في تخصصات «دراسات علوم المسنين، وتغذية المسنين، والتأهيل النفسي الاجتماعي».

وأيضًا دبلومة العلاج الوظيفي لخريجي كليات العلاج الطبيعي فقط تحت إشراف كلية العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف، لمدة عامين، عبارة عن 4 فصول دراسية بإجمالي 64 ساعة معتمدة، على أن ينتهي التسجيل بالدبلوم نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.

ويعد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف هو معهد بحثي في مجال بحوث المسنين وخدماتهم، ويتجاوب مع المتغيرات المستمرة في المعرفة التعليمية، وأساليب رعاية المسنين، وكذلك وضع استراتيجية قومية للبحث العلمي المتكامل في تخصصات مجال المسنين، بالإضافة إلى أهداف المعهد التدريبية بإعداد كوادر في التخصص، حيث يهدف المعهد إلى أن يكون مركزا قوميا وإقليميا بل ودوليا متميزا في مجال بحوث المسنين وخدماتهم.

الدبلومة العامة لمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف

1ـ دبلومة عامة في علوم المسنين.

2ـ دبلومة عامة في تغذية المسنين.

3ـ دبلومة عامة للتأهيل النفسي الاجتماعي للمسنين.

4ـ دبلومة العلاج الوظيفي «لخريجي كليات العلاج الطبيعي فقط».

الأوراق المطلوبة

1ـ استمارة التقدم الإلكترونية «ملء الاستمارة على موقع المعهد وطباعتها».

2ـ شهادة البكالوريوس أو الليسانس موضحًا بها التقدير العام على ألا يقل عن «تقدير جيد».

3ـ بيان درجات خلال سنوات الدراسة.

4ـ أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

5ـ موافقة جهة العمل على التسجيل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص وبالنسبة لغير العاملين صورة بطاقة حديثة وإقرار بعدم العمل في أية جهة.

6 ـ الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

7ـ أصل بطاقة الرقم القومي (سارية) للاطلاع عليها وصورة منها.

8ـ عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة (4&6)

9ـ دوسيه بلاستيك لوضع الأوراق بداخله

10ـ يجوز لمجالس الأقسام أضافة شروط أخري تراها ضرورية لقبول الطلاب الجدد وتحديد عدد الطلاب المقبولين حسب الإمكانات المتاحة بالقسم والمعهد.

11ـ لا يعتبر الطالب مقيدًا بالدراسات العليا إلا بعد سداد الرسوم الدراسية حسب اللوائح المالية والإدارية المتصلة بهذا الشأن.

12ـ يستثني من الرسوم المعيدون والمدرسون المساعدون وطلاب المنح الدراسية بالمعهد.

الأوراق المطلوبة للوافدين

1ـ بالنسبة للطلاب الوافدين يقدم الطالب خطابًا من السفارة التابع لها يتضمن الموافقة على التحاقه بالدراسات العليا أو يحدد الجهة التي تتحمل نفقات الدراسة

2ـ كما يقدم شهادة صحية من وزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض.

3ـ وكذلك صورة من جواز السفر «ساري الصلاحية».

4ـ استمارة التقدم الالكترونية «ملء الاستمارة على موقع المعهد وطباعتها».

5ـ شهادة البكالوريوس أو الليسانس موضحًا بها التقدير العام على ألا يقل عن «تقدير جيد» معتمدة ومصدقا عليها من الجهات المعنية.

6 ـ بيان درجات خلال سنوات الدراسة معتمدة ومصدقا عليها من الجهات المعنية.

7ـ صورة من المؤهلات الدراسية الحاصل عليها.

8 ـ عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة 4&6.

9ـ دوسيه بلاستيك لوضع الأوراق بداخله.

10ـ يجوز لمجالس الأقسام إضافة شروط أخرى تراها ضرورية لقبول الطلاب الجدد وتحديد عدد الطلاب المقبولين حسب الإمكانات المتاحة بالقسم والمعهد.

11ـ لا يعتبر الطالب مقيدًا بالدراسات العليا إلا بعد سداد الرسوم الدراسية حسب اللوائح المالية والإدارية المتصلة بهذا الشأن.

12ـ بعد استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة يتم استيفاء استمارة المعلومات من أصل + 3 صورة موقعا عليها من الدارس.

شروط القيد لدبلوم الدراسات العليا:

- مدة الدراسة لنيل دبلومة عامة دراسات علوم المسنين ودبلوم تغذية المسنين ودبلومة عامة للتأهيل النفسي الاجتماعي للمسنين، عام دراسي «فصلان دراسيان» وعدد الساعات المعتمدة في كل فصل دراسي 16 ساعة.

- بالنسبة لدبلوم العلاج الوظيفى مدة الدراسة «أربعة فصول دراسية» عامان، 64 ساعة معتمدة.

شروط القيد بالدبلوم

1- يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بالدبلوم أن يكون حاصلاعلى درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها من كلية مناظرة من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة.

2- أن يكون قد أمضى السنة التدريبية وفقًا لشروط الالتحاق بكل تخصص.

3- بالنسبة لدبلوم العلاج الوظيفي يشترط الحصول على بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الخارج من المجلس الأعلى للجامعات.