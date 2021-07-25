مظاهرات في تونس ضد الإخوان تطالب برحيل الحكومة «فيديو»

شهدت عدة مدن تونسية، اليوم الأحد 25 يوليو، الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي، ولحركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي. ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، وضد حركة «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.

ورغم تفشي فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المشددة، استجاب العديد من التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط اللوبيات، بينما يمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي، وحركة «النهضة» الداعمة له، طرفا ثانيا.

وتتكرر الدعوات إلى الاحتجاج ضد حركة النهضة خلال الأشهر الماضية، وخرجت دعوات عدة كذلك تطالب بسحب الثقة من راشد الغنوشي، وترك منصبه كرئيس لمجلس النواب التونسي.