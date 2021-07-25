غياب 26 طالبًا عن امتحان التاريخ في الفيوم

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، غياب 26 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوي، عن امتحان مادة التاريخ اليوم الأحد، ضمن امتحانات الثانوية العامة، فيما أدى 4923 طالبًا وطالبة الامتحانات وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وأكد وكيل التعليم، أنّ غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تتابع سير انتظام العمل بلجان امتحانات الثانوية العامة، والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان، لم تتلق أي شكاوى من امتحان مادة التاريخ اليوم.

لا شكاوى من امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن» أنّ طلاب شعبة أدبي أدوا الامتحان اليوم في مادة التاريخ للعام الدراسي 2021/ 2020 م، موضحًا أنّ عدد المتقدمين للامتحان بلغ 4949 طالبًا، وعدد الحضور بلغ 4923، وتغيب عن حضور الامتحان 26 طالبًا وطالبة.

تشديدات أمنية واحترازية في امتحان التاريخ

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي، أدوا امتحان التاريخ، في جو مُناسب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات التي توزع على الطلاب في كل امتحان بالإضافة إلى أدوات التعقيم، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان، وضرورة مرورهم من بوابة التعقيم قبل دخول اللجان، وذلك ضمن الحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية التي أقرها رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكواشف الحرارية أمام مقار لجان الثانوية العامة.

2 أغسطس المُقبل.. آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة في 2 أغسطس المُقبل، بامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، بالإضافة إلى الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».