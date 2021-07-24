رابط وخطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2021 في محافظة الفيوم إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فتح موقع التنسيق الإلكتروني للتعليم الثانوي العام والفني بأنواعه، من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الشهادة الإعدادية 2021، ليختار الطالب المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها، سواء كانت «ثانوية عامة، أو فنية، صناعي، تجاري، فندقي، وزراعي»، حسب المجموع الحاصل عليه الطالب، وتظهر لكل طالب المدارس التي تقبله بناءً على المجموع الحاصل عليه، وتطلب منه عدة خطوات حتى يتم الانتهاء من التسجيل، وإظهار رسالة تأكيد التنسيق بنجاح.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا.. الموقع

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا للتسجيل من خلاله من هنـــــــــا، ويدخل ولي أمر الطالب من خلال الإيميل وكلمة السر الخاصين به، ثم يبدأ في تسجيل البيانات المطلوبة، ثم يختار المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا.. درجة القبول

وأكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم تحديد درجة القبول بالصف الأول الثانوي 2021 بحد أدنى يبلغ 230 درجة للمدارس الحكومية، و200 للقبول بالمدارس الخاصة.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا.. التعليمات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنّ هناك عدة تعليمات لإتمام عملية التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيًا بنجاح، وتتمثل في:

1- لكل طالب 5 رغبات، ويشترط ألا تزيد على ثلاث من نفس النوع.

2- تظهر المدارس المسموح للطالب الالتحاق بها، حسب المجموع الحاصل عليه في الشهادة الإعدادية

3- التقدم إلكترونيًا لنظام التعليم المزدوج، ثم التقدم ورقيًا واجتياز الاختبارات في المدارس.

4- يظهر للطالب المدارس التابعة للإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب فقط.

5- تتاح المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات لكل طلاب المحافظة حسب مجموع الطالب.

ويبدأ التقديم الورقي في المدارس المختلفة، من يوم 31 يوليو الجاري 2021، وفقًا للحد الأدنى الذي أعلنته المحافظة.