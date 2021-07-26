«التعليم» تعلن نظام امتحان قبول الالتحاق بمدارس المتفوقين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام امتحان القبول للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أن التقديم ينتهي أول أغسطس المقبل، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام باستيفاء جميع الشروط المطلوبة للالتحاق بالمدارس، مؤكدة أن التقديم يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية نظام امتحان القبول للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

*يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

*يعقد الامتحان عبر اللجنة المخصصة له، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب المتخلفين عن المواعيد المقررة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار.

*يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنلووجيا طبقاً لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولاً وتطبيقاً لترتيب رغباتهم ثانياً.

*بعد انتهاء الاختبارات يتم ترتيب الطلاب لدرجاتهم كشرط للقبول بالمدارس على النحو التالتي:

-اجتياز الطالب لمعيار النجاح طبقاً لكل مكون على حدة من مكونات الاختبار وهي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية واختبار الذكاء العالمي IQ.

-المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يحق للطالب أن يتقدم بطلب تحويل لأي مدرسة من مدارس المتفوقين بخلاف المدرسة التي تم تنسيقه وتسكينه عليها في نتيجة القبول بالمدارس حيث أن المدارس تعمل بنظام الإقامة الداخلية.

وأوضحت أنه يحق للطالب التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام بما يتفق مع النظام الذي كان يدرس به الطالب في امرحلة الإعدادية مع دفع الرسوم الفعلية بمدارس المتفوقين خلال الفترة التي قضاها بالمدرسة.