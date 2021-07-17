رابط وخطوات استخراج كود الطالب موقع وزارة التربية والتعليم 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط وخطوات استخراج كود الطالب من موقعها الإلكتروني، لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية بالرقم القومي 2021، موضحة أنه يمكن من خلاله الدخول على الفصول الافتراضية ومنصات الامتحانات الخاصة بالتعليم عن البعد، في إطار رقمنة جميع الخدمات التعليمية لأولياء الأمور تسهيلاً عليهم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات استخراج كود الطالب موقع وزارة التربية والتعليم 2021:

1- الدخول على منصة إدمودو Edmodo التعليمية، التي تتيح طريقة التواصل بين الطلاب والمعلمين بشكل مستمر، وتتناسب مع طبيعة الدراسات الأون لاين من خلال هذا الرابط.

2- يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الاستعلام عن كود الطالب من خلال هذا الرابط.

3- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به، والموجود بشهادة الميلاد.

4- كتابة تاريخ الميلاد، ومحافظة الميلاد، اختيار النوع بحسب كل طالب.

5- الضغط على زر «تسجيل دخول»

6- بعد الانتهاء من جميع هذه الخطوات يتم استخراج كود الطالب والتسجيل به على منصة أدمودو التعليمية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنها حريصة على توفير جميع الخدمات التعليمية إلكترونيًا، مشيرة إلى أنها وفرت مجموعة متنوعة من المنصات التعليمية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية للاطلاع على المقررات الدراسية والتدريب على طريقة الامتحانات الجديدة.

وأضاف الوزارة أن المنصات التعليمية تتمثل في منصة حصص مصر ومنصة البحث المباشر وبنك المعرفة المصري، ومنصة إدارة التعلم، مؤكدة أن هذه المنصات تشمل مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين حريصون على إعداد المادة العلمية بطريقة سلسة حتى يتمكن الطلاب من فهمها.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شدد على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من جميع هذه المنصات التعليمية والتدريب على نظام التعلم الجديد من خلالها.