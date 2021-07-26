سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 26-7-2021 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي في مصر وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين الموافق 26 يوليو الحالي، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية المختلفة وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي وفق بداية تعاملات اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.54 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي وفق بداية تعاملات اليوم في المصرف المتحد نحو 47.39 جنيه للشراء، 52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجّل الدينار الكويتي وفق بداية تعاملات اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 49.29 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 49.32 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 48.42 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع،

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في بنك الإسكندرية 48.42 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة 51.98 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي وفق بداية تعاملات اليوم في بنك مصر 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي وفق بداية تعاملات اليوم، في البنك التجاري الدولي 49.33 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في البنك الأهلي نحو 49.29 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.