5 نصائح للأطفال للتعامل مع قنديل البحر

قنديل البحر حيوان رخوي ربما يكون من أكبر المنغصات للسباحة في البحر، بالنسبة للأطفال، خاصة هذه الأيام مع موسم الذهاب إلى المصايف، والرغبة في قضاء أطول وقت في السباحة هربا من حرارة الجو، فكيف يمكن التعامل مع قنديل البحر دون أن يعكر على الأطفال صفو أجواء المصيف؟

الإعلامية ياسمين نور الدين، استضافت عبر برنامجها «جروب الماميز»، على قناة مدرستنا، أحمد زهران مدرب السباحة، لتوجيه عدد من النصائح للتعامل مع الأطفال خلال التواجد على البحر، وكيفية التصرف في حالة التعرض للغرق.

وقدم أحمد زهران، عددًا من النصائح للتعامل مع الأطفال في السباحة، كالتالي:

- ضرورة أن يكون الطفل لامساً للأرض في البحر والوقوف في منطقة وسط.

- تواجد الطفل في منطقة قريبة من تجمعات أشخاص أكبر وأطول منه.

- تأكد الأسرة من تواجد منقذ على الشاطىء للتدخل السريع في حالة حدوث أي واقعة مؤسفة كالغرق.

- ضرورة عدم نزول البحر في حالة أن الموج في هذا اليوم كان عالياً ومرتفعاً، وفي حالة إن كان النزول للبحر ضرورياً فيجب أن يتواجد الطفل في منطقة قريبة من الشاطىء.

- التعامل بهدوء شديد وبطء في حالة ظهور قنديل البحر خلال السباحة، فليس هناك أي داع للحركة السريعة لأنه في هذه الحالة سيتعرض الشخص إلى هجوم من قنديل البحر.

وانطلق برنامج «جروب الماميز»، في فبراير الماضي، وهو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، استضاف في أولى حلقاته الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل الرد على جميع استفسارات أولياء الأمور بخصوص العملية التعليمية، ويبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة «مدرستنا 1 التعليمية».