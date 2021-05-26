«جروب الماميز» يسلط الضوء على تحليل المخدرات لسائقي أتوبيسات المدارس

ناقشت الإعلامية ياسمين نور الدين، في حلقة جديدة من برنامج «جروب الماميز»، على شاشة قناة «مدرستنا» المستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مٌكافحة وعلاج الإدمان، حول تحليل المخدرات لسائقي أتوبيسات المدارس.

وقال رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مٌكافحة وعلاج الإدمان، إنه منذ 2014 بسبب حادث لأتوبيس مدرسي ووفاة أطفالها، تحرك مجلس الوزراء للبحث عن السائقين وإجراء فحوصات لهم لمعرفة حجم قيادتهم تحت تأثير المخدرات.

وقال رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مٌكافحة وعلاج الإدمان، على الفور تم التوجه إلى المدارس بشكل مفاجئ، وتم حصر كافة السائقين، كما تم إلزام المدارس بالتحليل لكافة السائقين مرة قبل كل ترم دراسي، وفي حالة إثبات تعاطي الشخص للمخدرات يتم اتخاذ إجراءات ضده تصل للفصل من العمل.

وحول كيفية تمكن الأم من اكتشاف أن السائق يتعاطى مخدر، قال رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مٌكافحة وعلاج الإدمان، هناك بعض العلامات البسيطة منها البطء في الكلام والتلعثم، عدم الاتزان، ووجود إحمرار في العين، وهنا يمكنها فوراً الاتصال بوحدة الكشف عن المخدرات للتوصل إلى هذا السائق وااتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وكان المستشار حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قد كشف عن تفاصيل قانون فصل الموظف المتعاطي وطرق تلقي العلاج من الإدمان حتى لا يقع الموظف تحت طائلة القانون، وذلك في تصريحات تلفزيونية له، موضحا أن قانون فصل الموظف المتعاطي ليس للموظف في الجهاز الإداري للدولة لكن الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة والمستشفيات وكل جهة تملك فيها الدولة المال العام ولها حصة فيها، مشددا على أن القانون ليس للموظف العام فقط وأن نطاق تطبيقه أشمل وأوسع من ذلك.