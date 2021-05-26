«جروب الماميز» يسلط الضوء على تحليل المخدرات لسائقي أتوبيسات المدارس

«جروب الماميز» يسلط الضوء على تحليل المخدرات لسائقي أتوبيسات المدارس
كتب:
نرمين عفيفي
03:12 م | الأربعاء 26 مايو 2021
أتوبيسات المدرسة
ناقشت الإعلامية ياسمين نور الدين، في حلقة جديدة من برنامج «جروب الماميز»، على شاشة قناة «مدرستنا» المستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مٌكافحة وعلاج الإدمان، حول تحليل المخدرات لسائقي أتوبيسات المدارس.
وقال رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مٌكافحة وعلاج الإدمان، إنه منذ 2014 بسبب حادث لأتوبيس مدرسي ووفاة أطفالها، تحرك مجلس الوزراء للبحث عن السائقين وإجراء فحوصات لهم لمعرفة حجم قيادتهم تحت تأثير المخدرات.
وقال رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مٌكافحة وعلاج الإدمان، على الفور تم التوجه إلى المدارس بشكل مفاجئ، وتم حصر كافة السائقين، كما تم إلزام المدارس بالتحليل لكافة السائقين مرة قبل كل ترم دراسي، وفي حالة إثبات تعاطي الشخص للمخدرات يتم اتخاذ إجراءات ضده تصل للفصل من العمل.
وحول كيفية تمكن الأم من اكتشاف أن السائق يتعاطى مخدر، قال رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مٌكافحة وعلاج الإدمان، هناك بعض العلامات البسيطة منها البطء في الكلام والتلعثم، عدم الاتزان، ووجود إحمرار في العين، وهنا يمكنها فوراً الاتصال بوحدة الكشف عن المخدرات للتوصل إلى هذا السائق وااتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
وكان المستشار حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قد كشف عن تفاصيل قانون فصل الموظف المتعاطي وطرق تلقي العلاج من الإدمان حتى لا يقع الموظف تحت طائلة القانون، وذلك في تصريحات تلفزيونية له، موضحا أن قانون فصل الموظف المتعاطي ليس للموظف في الجهاز الإداري للدولة لكن الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة والمستشفيات وكل جهة تملك فيها الدولة المال العام ولها حصة فيها، مشددا على أن القانون ليس للموظف العام فقط وأن نطاق تطبيقه أشمل وأوسع من ذلك.