التموين: زيادة البنزين لم تؤثر على أسعار السلع
السولار يشكل 80% من أسطول النقل
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الوطن
05:34 م | الأحد 25 يوليو 2021
وزارة التموين والتجارة الداخلية
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الاتحاد العام للغرف التجارية حول أثر تحريك أسعار الوقود علي النقل وأسعار السلع، حيث أشار التقرير إلي أن تكلفة النقل تتضمن مصاريف ثابتة تشمل «إهلاك سعر الشاحنة – والتراخيص – والتأمين – واجرة السائق – والصيانة»، ومصاريف متغيرة تشمل «الوقود – والإطارات – كارتة الطرق – التحميل والتفريغ، وغيرها من التكاليف».
وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السولار يشكل 80% من أسطول النقل في مصر، ما يعني أن عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة نظرًا لعدم رفع سعر السولار.
ارتفاع أسعار الوقود عالميًا
وأشار، إلى أن أسعار الوقود ارتفعت عالميًا بأكثر من 12% عن الشهور الأخيرة، موضحًا أن متوسط المسافات ونسبة كل المصاريف الثابتة والمتغيرة في تكلفة النقل والتي تم دراستها بالتواصل بين مسئولي قطاعات النقل البري والجمعية التعاونية للنقل البري واتحاد الغرف التجارية مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وأثر تحريك أسعار الوقود علي كل السلع.
وأكد التقرير الوارد أن تكلفة النقل على سعر السلع تعتمد على الوزن والحجم والمسافة بنسبة تتراوح ما بين 2 % إلى 5% للمسافات القصيرة بالسيارات النصف نقل، والربع نقل التي تعمل بعضها بالبنزين من 5% إلى 20% للمسافات الطويلة.
غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار
وأكد التقرير في نهايته، أن أعلى نسبة هي 0.06%، بالنسبة لسيارات النقل والتي تعمل بالبنزين وهي نسبة ضئيلة جدًا، لا توثر علي عمليات نقل السلع مع التأكيد أن غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار، وهو لم يشهد تحريك في أسعاره الشهور الماضية.