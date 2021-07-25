التموين: زيادة البنزين لم تؤثر على أسعار السلع

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من الاتحاد العام للغرف التجارية حول أثر تحريك أسعار ‏الوقود علي النقل وأسعار السلع، حيث أشار التقرير إلي أن تكلفة النقل ‏تتضمن مصاريف ثابتة تشمل «إهلاك سعر الشاحنة – والتراخيص – ‏والتأمين – واجرة السائق – والصيانة»، ومصاريف متغيرة تشمل «الوقود – والإطارات – كارتة الطرق – التحميل والتفريغ، وغيرها من التكاليف».

وأكد التقرير الوارد إلى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن السولار يشكل 80% من أسطول النقل في ‏مصر، ما يعني أن عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة نظرًا ‏لعدم رفع سعر السولار.

ارتفاع أسعار الوقود ‏عالميًا

وأشار، إلى أن أسعار الوقود ارتفعت ‏عالميًا بأكثر من 12% عن الشهور الأخيرة، موضحًا أن متوسط ‏المسافات ونسبة كل المصاريف الثابتة والمتغيرة في تكلفة النقل والتي تم ‏دراستها بالتواصل بين مسئولي قطاعات النقل البري والجمعية التعاونية ‏للنقل البري واتحاد الغرف التجارية مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وأثر تحريك أسعار الوقود علي كل ‏السلع.

وأكد التقرير الوارد أن تكلفة النقل على سعر السلع تعتمد على ‏الوزن والحجم والمسافة بنسبة تتراوح ما بين 2 % إلى 5% للمسافات ‏القصيرة بالسيارات النصف نقل، والربع نقل التي تعمل بعضها بالبنزين ‏من 5% إلى 20% للمسافات الطويلة.

غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار

وأكد التقرير في نهايته، أن أعلى ‏نسبة هي 0.06%، بالنسبة لسيارات النقل والتي تعمل بالبنزين وهي نسبة ضئيلة جدًا، لا توثر علي ‏عمليات نقل السلع مع التأكيد أن غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار، ‏وهو لم يشهد تحريك في أسعاره الشهور الماضية.