تعرف على شروط وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد

أعلنت وزارة التموين إضافة المواليد الجدد 2021، وذلك وفقا للشروط والأحكام التي وضعتها الحكومة المصرية، لمستحقي الدعم من بطاقة التموين، وتقوم وزارة التموين بعمل بحث اجتماعي، ويجب أن يكون الدخل الشهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه، ‪ وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

وزارة التموين تحدد شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشروط والأحكام التي وضعتها الحكومة المصرية لابد من أن تتوافر، ويرصد التقرير التالي شروط إضافة المواليد الجدد 2021:

1- إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر، أو موقع بوابة مصر الرقمية عبر أيقونة «إضافة نفسي» للدخول عليه من هنا.

2- بعد فتح أيقونة إضافة نفسي، يقوم رب الأسرة صاحب البطاقة، بإدخال رقم البطاقة التموينية، ويبدأ خطوات الإضافة.

3- يحق للبطاقات التي تحصل على رواتب 2400 جنيه ومعاش 1500 جنيه، إضافة المواليد التي تزيد عمرها على 24 شهرًا، شرط الأ يكون عدد الأفراد المُقيدين على بطاقة التموين 4 أفراد.

4- يدخل رب الأسرة صورا من شهادات مواليد الأطفال المراد إضافتهم على البطاقة التموينية.

5- يتعهد رب الأسرة صاحب البطاقة، بأنّ البيانات التي ملأها صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

6- مراجعة البيانات تتم بين أسبوعين لشهر، وبعدها يتم العمل بالبطاقة بالأفراد المضاف عليها.

7- الفرد المضاف للبطاقة التموينية سيكون له مخصص شهري 50 جنيهًا، يحق له من خلال الحصول على السلع التموينية من البقالين التموينيين، حيث يختار من قائمة تضم 31 سلعة.