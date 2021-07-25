«الصحة»: خدماتنا لتنظيم الأسرة تشمل العديد من المحافظات

قالت الدكتورة دعاء محمد، رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إنه وفي إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للمواطنين، فقد تم تقديم الخدمة بشكل مكثف خلال شهري يونيو ويوليو، عبر حملة تنشيطية شملت 9 محافظات، و10 قوافل في 7 محافظات أخرى، من أجل تقديم الخدمة، خاصة قرى حياة كريمة.

وأضافت «محمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحملة شملت محافظات «القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية»، حيث تم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال أخصائيي النساء وتنظيم الأسرة، وكانت محافظة الشرقية أحد أهم المحافظات التي جرى تقديم الخدمات فيها، وحصلت 122 ألف سيدة على وسائل تنظيم الأسرة.

وأوضحت أنه قد جرى حصول 258 ألفًا و648 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما أنه جار إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية في 7 محافظات أخرى، تشمل «الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية»، بإجمالي 30 قرية من القرى ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

وأكدت أن في إطار تطوير خدمات تنظيم الأسرة، تم تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وبعد حالات الإجهاض، وذلك في 13 محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، وسيتم الانتهاء من تطبيق البرنامج على مستوى محافظات الجمهورية بنهاية عام 2021.

وأشارت إلى أن الحملة المقبلة ستتضمن باقي المحافظات التي لم تنتفع من المبادرة، وتبدأ الحملة الثالثة من الخدمة 14 أغسطس وحتى 26 أغسطس من العام الجاري.