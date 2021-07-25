هيئة السلع التموينية تسدد 175 مليون تكلفة تصنيع الخبز البلدي خلال العيد

سددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تكلفة تصنيع الخبز لمخابز إنتاج رغيف الخبز البلدي خلال فترة إجازة عيد الأضحى حتى يوم السبت الموافق 24/7/2021 بإجمالي مبلغ 175 مليون جنيه.

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية، بناء على تعليمات معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بسداد فارق نقاط الخبز للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية بإجمالي مبلغ 265 مليون جنيه يوم الأحد الموافق 11/7/2021 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وقبل موعد صرفها بعشرة أيام.