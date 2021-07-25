«النواب» يرفض إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومصنع لتدوير القمامة بالدقهلية

رفضت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومصنعا لتدوير القمامة، لخطورة ذلك على منطقة أثرية مجاورة بالدقهلية، وذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن إيقاف العمل فورًا في تل البلامون الأثري بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وعدم الموافقة على تحويله لمقلب قمامة.

وقال النائب أشرف الشبراوي، إن هناك غضب في الدقهلية بسبب تحويل جزء من تل أثري لمصنع تدوير قمامة ومحطة معالجة صرف، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة لرفض إقامة هذا المشروع بتك المنطقة، وطالب بالاستمرار في أعمال التنقيب، مشيرًا إلى أن المكان الذي يجرى الانتهاء من تنقيبه يجرى استغلاله لإقامة مشروعات لا تضر بالبيئة ولا بالقيمة الأثرية للمكان كمدارس فنية أو تحويل المنطقة الأثرية لمزار سياحي.

وأكد الدكتور أيمن العشماوي رئيس هيئة الآثار المصرية، أنه جار تصفية الموقع حفاظًا على الآثار التي جرى اكتشافها في منطقة تل البلامون بمركز شربين، منوهًا بأنه سيجرى نزع ملكيتها لصالح إقامة محطة معالجة صرف صحي لخدمة أهالي المنطقة، وليس مقلبًا للقمامة كما جاء في طلب الإحاطة، مشيرًا إلى أنه جرى العثور على عدد من الحفائر والآثار في هذه المنطقة منها قناعان من الذهب الخالص، ونشرت هذه الحفائر في حوليات مصلحة الآثار باللغة الإنجليزية.

وأضاف أنه سبق وجرى اتخاذ إجراءات عملية بنزع مساحةً من أراضي التل لصالح إقامة جبانة لدفن الموتى لخدمة الأهالي بعد الانتهاء من عمليات التنقيب، ونقل الآثار التي جرى اكتشافها إلى مخازن الهيئة، قائلا إن الهيئة لها تجربة ناجحة على أرض الواقع في إقامة محطات معالجة بالقرب من المناطق الأثرية ولم تسجل حالة واحدة كان حدث فيها تأثير من مشروعات محطات المعالجة على الآثار القريبة منها.

ومن جانبه، أكدت منال الغندور سكرتير عام محافظة الدقهلية، أنه لايوجد إجراءات إدارية داخل محافظة الدقهلية تفيد بتحويل جزء من التل إلى مقلب للقمامة، موضحة أن المحافظة تواصلت مع الهيئة بخصوص هذا الشأن والمحافظة نفت هذا، موضحة أن عملية نزع مساحة 10 أفدنة من تل البلامون التي جرى الاتفاق عليها ستكون لصالح إقامة محطة معالجة ومجمع للمدارس، طبقًا لاتفاق مسبق بين الهيئة والمحافظة، مشيرة إلى أنه جرى عقد عدة لقاءات مع الوحدة المحلية لقرية أبوجلال التي يقع بها التل ولجنة من هيئة الآثار وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية، وذلك من أجل التنقيب عن الآثار فى منطقة تل البلامون قبل تسليمه لعمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومصنع تدوير للقمامة، والاطمئنان بعدم وجود أي آثار بالمنطقة، وعمل تقرير بذلك.

وكانت اللجنة بعد أن انتهت من مناقشة الموضوع واستمعت لرد الحكومة أوصت برفض المشروع مع إلزام وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية بإعادة استغلال الأراضي لأي من مشروعات النفع العام ونقل محطة معالجة الصرف الصحي لمكان بديل بعيدًا عن المنطقة الاثرية ومراجعة اللجنة بالإجراءات التي تجرى اتخاذها، وقيام وزارة الآثار بوضع تصور كامل حول استغلال منطقة تل البلامون الأثري يجرى عرضه على اللجنة.