مجلس النواب يعدل موعد انعقاد جلساته الأسبوع المقبل

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إرجاء عقد الجلسة العامة لمجلس النواب، التي كان من المقرر انعقادها السبت المقبل، لتكون فى موعدها الإجرائي المتعارف عليه، وهو الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري.

الأمانة العامة تبلغ النواب برسائل عبر الـ«واتس آب»

وأبلغت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار أحمد مناع أعضاء المجلس، بالموعد الجديد لانعقاد الجلسة العامة عبر الـ«واتس آب».

يأتى هذا التغيير، بموجب توجيهات القيادة السياسية وبمناسبة إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، باعتبار إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وجه برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ ، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات .

جاء في نص البرقية: «يطيب لى بإسمي وإسم أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم فخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية مقرونة بأعز الأمانى الطيبة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وهو يرفُل فى ثياب العزة والمِنعة مرتقياً أعلى مراتب السعادة».

وقال رئيـس مجلس النواب: إن «ما انجزتموه- يا سيادة الرئيس- منذ أن أولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة».

وتابع: «فبرغم العواصف العاتية وما أحاط بنا من ظروف خارجية وداخلية، إلا أن السنوات السبع الماضية رغم قصرها كانت حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة مفجرة ينابيع الخير فى ربوع مصر وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل»

وأردف قائلا: «لقد التزمتم -يا سيادة الرئيس- بسياسة خارجية متزنة، ومتعقلة ترتبط بالأهداف القومية والمصالح الاستراتيجية، وتعزيز التضامن بين الدول التى تشكل دوائر اهتمامنا وفى مقدمتها الدول العربية الشقيقة، وتعزيز علاقات مصر مع أشقائها فى القارة السمراء، ومجموعة عدم الإنحياز»، مؤكدا أنه إذا كنا نفخر بهتاف «تحيا مصر»، فإن أول مفاخر كل منا أنه ولد فى مصر، ويشارك فى نهضتها.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة ، قائلاً: «لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً تسدون عن مصر مطالع الفتن ليبلغ شعبها مرفأ الأمن والأمان».