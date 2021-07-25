تفاصيل جريمة ذبح شاب بالمحلة.. «قتلوه وألقوا جثته في الطريق»

تكثف أجهزة الأمن بالغربية، اليوم الأحد، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مذبوحًا، وملقى جثته على الطريق العام بمنطقة الوزارية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

غموض واقعة العثور على جثة شاب في العقد الثالث مذبوحًا بشوارع المحلة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود عدة بلاغات واستغاثات من الأهالي بمنطقة محيي سعد «الوزارية»، تفيد بعثورهم على جثة شاب يُدعى «أمير. ي. ا. ال» في العشرينيات من عمره، مقيم بقرية شبرابابل مصاب بجرح قطعي في الرقبة، وجثة هامدة ملقاة في الطريق العام بمنطقة الوزارية.

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وانتقل الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، والقوة المرافقة له من الشرطة السرية والنظامية، وبمعاينة فريق البحث الجنائي للجثة، تبين أنها مصابة بجرح قطعي في الرقبة من سلاح أبيض أودت بحياته في الحال.

وبسؤال جيران الشاب، أكدوا أنه كان متغيبًا منذ أول يوم عيد الأضحى عن منزله، عقب عودته من العمل الساعة 5 صباحًا، ولم يستدل على مكان تواجده.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهمين بقتل الشاب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، وفرض كردون أمني في القرية مسقط رأس الشاب لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.