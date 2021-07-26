يهتم المواطنون، خاصة ربات البيوت، بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، نظرًا لتباين أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر بناءً على آليات العرض والطلب في السوق المصري، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الخضروات اليوم الاثنين، في مختلف الأنواع، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم الاثنين، بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الليمون

وسجل سعر كيلو جرام الليمون اليوم الاثنين، بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر القلقاس

وتراوح سعر كيلو القلقاس اليوم الاثنين، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وتراوح سعر الفاصوليا اليوم الاثنين، من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار

كما وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم الاثنين، إلى 10 جنيهات.

سعر الفلفل

ووصل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم الاثنين إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و5 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

واستقر سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم الاثنين، عند 5 جنيهات.

سعر البطاطس

ووصل سعر البطاطس في الأسواق اليوم الاثنين، إلى 6.5.

سعر ورق العنب

وتراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم الاثنين، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر الثوم الأبيض اليوم الاثنين، إلى 25 جنيهًا، بينما سجّل الثوم الأحمر 30 جنيهًا.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم الاثنين، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم الاثنين، بين 5 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

ووصل سعر الجزر اليوم الاثنين، إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم الاثنين، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الباذنجان

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم الاثنين، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.