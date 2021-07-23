أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

اختلفت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم،وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار بشكل مستمر لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم، وذلك على النحو التالي:

سعر الجزر

تراوح سعر الجزر اليوم، بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر القلقاس

وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخيار

كما وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم، إلى 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وتراوح سعر الفاصوليا اليوم، من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

استقر سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم عند 7 جنيهات.

سعر الفلفل

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم بين 10 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و7 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم، بين 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

سعر القرنبيط

استقر سعر كيلو القرنبيط اليوم عند 10 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 1.5 إلى 6 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر الثوم الأبيض إلى 25 جنيهًا، بينما سجّل الثوم الأحمر 30 جنيهًا.

سعر ورق العنب

وتراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 15 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الليمون

وبلغ سعر كيلو جرام الليمون نحو 10 وصولا إلى 20 جنيهًا.