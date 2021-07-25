وزير المالية: إيرادات العام المالي أكثر بـ119 مليار جنيه من السابق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إيرادات هذا العام، أكثر من إيرادات السنة الماضية بقيمة 119 مليار جنيه، لافتا إلى معدل زيادة الإيرادات هذا العام أكثر بـ12.2 مليار، رغم الظروف الاقتصادية وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونقص إيرادات لبعض الأنشطة تصل إلى 50% مثل أنشطة الفندقة والمطاعم وغيرها المرتبطة بقطاع السياحة، وضرائب الطيران، ورسوم المغادرة، وإيرادات المواني، حيث انخفضت بمعدلات أكثر من 50% وأحيانا بـ55%.

وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن حصيلة مصر من إيراداتها الضريبية لهذا العام، زادت عن العام السابق بسبب توسيع القاعدة الضريبية، وضم فئات جديدة.

وتابع وزير المالية: « إيراداتنا الضريبية حصلها نمو عن السنة اللي فاتت بمعدل 12.8%، والحاجة التالتة اللي أحب أقولها أنه برغم ظروف كورونا مصروفاتنا زادت عن السنة اللي فاتت بنسبة 9%، وكان إيراداتنا كانت أزيد من مصروفاتنا بدون فوائد الديون بحوالي 93.1 مليار جنيه، ودي تالت سنة على التوالي، إيرادتنا تكون أكبر من مصروفاتنا بمعدل أسرع من الزيادة في المصروفات، فالزيادة في المصروفات 9% لكن الزيادة في الإيرادات الكلية 12.2%، وبالتالي بنقدر نحقق فائض، في فائض عبارة أن إيرادات بتغطي جزء غير فائض الدين».