وصف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الأدخنة باتحاد الصناعات، حال الأسواق عقب تطبيق الزيادات الأخيرة للسجائر بالفوضى، لوجود أكثر من سعر للعلبة الواحدة مع عدم تأثر حركة البيع والشراء بالارتفاع.

جنيه واحد ارتفاعا في أسعار السجائر

وقال "إمبابي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن حصيلة ارتفاعات أسعار السجائر حتى الآن جنيه واحد، موزعة كالآتي: 50 قرشا للدولة و25 قرشا للشركة الشرقية للدخان، و25 قرشا للتأمين الصحي.

شعبة الأدخنة تطالب وزير المالية بأسعار جديدة للسجائر:

وأوضح أن هذه الزيادة غير كافية، داعيا وزير المالية بضرورة عمل قائمة بأسعار جديدة للسجائر على أرض الواقع بدلا من القائمة الأخيرة والتي أعلنتها الشركة الشرقية للدخان أمس الأربعاء.

الزيني: 8 مليارات جنيه ذهبت إلى جيوب التجار

وكشف عن أن حصيلة ارتفاعات السجائر خلال العام الماضي، والتي قام التجار برفعها دون إعلان الشركة الشرقية للدخان، بلغت قيمتها 8 مليارات جنيه ذهب جميعها إلى جيوب التجار.

وبدات شركة الشرقية للدخان في رفع أسعار السجائر منذ اول يوليو الجارى وذلك لدخول منتجات السجائر والتبغ ضمن الـ9 موارد التي تدعم تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وفق قرارات الحكومة، حيث من المفترض أن يغطي النظام الخدمات الصحية لـ100 مليون مصري، ما يحتاج الى دعم كبير، وهو ما نظمه قانون التأمين الصحي الشامل بفرض رسوم إجبارية على عدد من السلع بينها السجائر، ليستفيد منها كل مواطن.

وتعد قيمة الزيادة التي تستهدفها الحكومة من السجائر لصالح نظام التأمين الصحي الشامل هي جنيه ونصف جنيه، وهي إحدى مصادر التمويل المهمة لضمان الاستدامة المالية له.

ومن ضمن أسباب ارتفاع أسعار السجائر أيضا، زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا، وهو ما يعني أن بداية من 2021 سيتم زيادة القيمة المستقطعة من السجائر كل 3 سنوات لصالح التأمين الصحي الشامل 25 قرش، حتى تصل لـ «جنيه ونصف»، وبالتالي فموعد الزيادة القادمة الخاصة بالتأمين الصحي هي عام 2024.سبب ارتفاع أسعار السجائر.

وطبقا للبند التاسع من قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يوضح سبب ارتفاع أسعار السجائر، حيث ينص على توقيع رسوم على التبغ والسجائر بقيم معينة و ينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول، ما يعني أننا سنكون أمام أسعار السجائر الجديدة في هذا التاريخ و يتم إقرار 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.جنيه ونصف قيمة الزيادة المستهدفة من قبل الحكومة.

وتعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 74.6 مليار جنيه، مقابل 65.8 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وتسهم الشركة الشرقية للدخان بحصة كبيرة في تلك الضرائب، وتتوزع الحصة الأخرى على شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، والتي من أبرزها فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو وغيرها.

وتسهم مصانع المعسل بحصة تقدر بنحو 30% من تلك الضريبة، حيث تورد إلي الخزانة ما يزيد على 20 مليار جنيه ضرائب وفقا لتصريحات سابقة لإبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.