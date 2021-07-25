انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية 11سبتمبر

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على إقامة الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر المقبل.

وقال الكاتب الصحفي محمد قناوي رئيس عمليات المهرجان، إن المهرجان هو الأول من نوعه بالمنطقة المتخصص في السينما الفرانكوفونية، موضحًا أن سينما الدول الناطقة بالفرنسية من أهم صناعات السينما حاليًا في العالم وتنافس وبقوة السينما الأمريكية بل وتسبقها في منصات الجوائز والتكريمات الدولية.

وأضاف أن الكثير من الدول العربية وفي مقدمتهم مصر وتونس من أوائل المؤسسين للمنظمة الفرانكوفونية التي تضم في عضويتها مايزيد عن الـ 88 دولة من قارات العالم الخمس، موضحًا أن مقر وإقامة ضيوف مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية سيكون بفندق «هيلتون جرين بلازا» بمنطقة سموحة، مشيرًا إلى أن أفلام المهرجان ستعرض في عدد من دور العرض التجارية بمناطق الإسكندرية المختلفة، إضافة إلى المراكز الثقافية والفنية مثل مركز الحرية للإبداع والمركز الثقافي الفرنسي حتى تتاح أمام الجمهور السكندري العاشق للسينما، خاصة وأن المهرجان نوعي ومتخصص في سينما الدول الفرانكوفونية المعروفة بتواجدها المؤثر في مهرجانات العالم الكبرى.

وأشار إلى أن السينما التونسية ستكون ضيف شرف الدورة الأولى للمهرجان، وسيخصص المهرجان احتفالية بالسينما التونسية، موضحًا أن قائمة المكرمين ستضم شخصية سينمائية تونسية أثرت على صناعة السينما التونسية والعالمية بالعديد من الأفلام الحاصلة على جوائز عالمية.

مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، هو مهرجان سينمائي مصري يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويترأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوي عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة المرموقة، على رأسهم الفنان الكبير سمير صبري رئيس شرف المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية.