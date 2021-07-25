فرصة للتسويق.. «التضامن»: معرض «ديارنا» بالساحل الشمالي يضم 250 عارضا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن معارض «ديارنا» تتواجد في جميع محافظات مصر بشكل دائم ودوري، لافتة إلى أن المعرض الحالي المقام في مارينا 5 بالساحل الشمالي جرى إقامته على مساحة 1200 متر في مدخل مارينا 5 الرئيسي، وهو المعرض الذي جرى إنشاؤه في نسخته الثالثة، «مارينا بتقع تحت مرسى مطروح، وفيها مصطافين كتير جدا، ودي فرصة علشان نسوق منتجاتنا لكل الجمهورية».

نيفين القباج: المعرض به 250 عارضًا

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو من الساحل الشمالي ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المعرض يضم 250 عارضا، ومن خلفهم ما يقارب الـ3500 شخص ينتج مثل تلك المنتجات اليدوية المعروضة في المعرض: «بيعملوا منتجات متنوعه من 12 محافظة، ومدة المعرض شهر كامل لأنه نجح جدا السنة اللي فاتت، والمنتجين والعارضين بيتغيروا زي المصطفين».

القباج: نسعى للحفاظ على التراث وتطويره

وأوضحت أنه جرى تدريب السيدات في المناطق التي كانت عشوائية من قبل وجرى تطويرها، كما وأطلقت الوزارة مبادرات من أجل تدريب السيدات على إتقان الحرف اليدوية المصرية الحرفية والتي دائمًا ما تلاقي زخمًا كبيرًا بين المروجين، «المسألة هي للحفاظ على التراث، ودي حاجة بتسعدنا جدا».

وأكدت أن الوزارة مهتمة بمعرض «مارينا» الذي يقام للعام الثالث على التوالي، وتأمل الوزارة في أن يحقق المعرض في نسخته الجديدة إقبالا كبيرًا على العارضين والمعرض والمنتجات لتنظيمه في فصل الصيف.

وأشارت إلى أن هدف الوزارة هو الحفاظ على المنتج المصري بعد التأكد من جودته والتسويق له خارجيا، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بدراسة الأسواق قبل المجئ والاستثمار أو إقامة المعارض عليه، وفي المعرض جرى تخصيص كافة المستلزمات التي يحتاجها المصطفين من لوح زينة وفضيات بأسعار قليلة ومنتجات عطرية وأعشاب، «معظم المنتجات متوسطة في تكلفتها، ومنتجات سعرها قليل جدا، وبقول للعارضين بيعوا كثير واكسبوا قليل، وقولت لأحد العارضين غلي شوية لأني لقيت سعره رخيص».