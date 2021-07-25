بعد فتح التقديم.. شروط وإجراءات القبول بمدرسة الضبعة النووية بمطروح

أعلنت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب، للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بمدنية الضبعة- مطروح) للعام الدراسى 2022/2021، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وجرى إتاحة باب التقدم إلكترونيًا بداية من أمس السبت، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 31 يوليو الحالي، وجاءت شروط وإجراءات الالتحاق، وفقًا لما أعلنته الوزارة على النحو التالي:

شروط التقدم للامتحان

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2021 عن 18 عامًا.

3- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2021 بمجموع لا يقل عن 260 درجة لجميع محافظات الجمهورية.

4- ألا تقل درجات (الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية) عن 95%.

إجراءات التقدم للامتحان:

- يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا من هنــــــــــا.

- ينهي الطالب إجراءات التقدم إلكترونيًا، وطباعة استمارة التقدم، مع توقيع ولي الأمر عليها، لتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

1- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

2- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

3- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

4- إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

5- تستلم المديريات التعليمية، أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية، مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

ويجري عقد الاختبار يومي الأحد والاثنين الموافق 8 و9 أغسطس المقبلين بالمحافظات.

وبالنسبة للطلاب المقبولين بالمدرسة، يسدد الطالب مبلغ 3000 جنيه سنويًا، مقابل الخدمات الإضافية التعليمية، ويتم زيادته سنويًا.

ويحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، ويختص قطاع التعليم الفني، بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.