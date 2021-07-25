التعليم العالي: انتهاء تطوير وتدريب الكوادر البشرية بـ«إدارة الوافدين»

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، بشأن تنفيذ عملية تطوير وتدريب الكوادر البشرية داخل الإدارة، تحت إشراف الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

وأشار التقرير إلى أنّه في ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين في مصر، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتهت مرحلة التطوير والتدريب للكوادر البشرية داخل الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، وجرى وضع خطة عمل في الربع الأخير من عام 2020، حيث تم التعريف بالعمل المؤسسي ومراجعة خطة العمل والتعريف بالأدوار والمسؤوليات، وتحديد آلية العمل للمرحلة وبدء تجميع البيانات الأساسية، وتحديد مؤشرات أداء للعمل المؤسسي لقياس نتائج مرحلة التطوير مع دراسة أفضل أساليب الإدارة للوضع الحالي.

وأوضح التقرير أهداف عملية التطوير والتدريب، التي شملت تطوير الإدارة بمنظور وفكر مؤسسي هادف للربح وقادر على التنافس على المستوى الإقليمي، مع إرساء مبادئ التطوير المُستديم، وتقديم خدمات مميزة في أقصر وقت وأقل إجراءات وتكلفة، والتركيز على العائد من التطوير والمُتمثل في (توفير الوقت وتيسير الإجراءات للطلاب الوافدين داخل الإدارة المركزية، إعداد وتطبيق نظم عمل متطورة ومستديمة، تعزيز وضع مصر كمُنافس قوي في مجال السياحة التعليمية، توفير التكاليف وتحقيق أعلى ربِحية مُمكنة، المساعدة في تهيئة المُناخ الإداري لجذب العديد من الطلاب الوافدين).

وأفاد التقرير بأنّ مهام عملية التطوير شملت تطوير الرؤية والرسالة للعمل المؤسسي الممنهج، وتعديل الهيكل المؤسسي مع الوظائف والمسميات الوظيفية، والتحليل الوظيفي لجميع العاملين، تحليل الفجوات داخل الإدارة المركزية وتقديم تقرير عن الكوادر وكيفية تطويرها، وتعديل المهام الوظيفية، وتعديل مقاييس الإداء الوظيفية، وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذ الدورات التدريبية المناسبة للاحتياجات، دراسة وتصميم دورات العمل لكل الإدارات والأقسام، وتطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر وطرق الإمتثال المتطورة، وخلق مناخ إبتكاري لـ3 إلى 5 مراكز تميز لضمان التنمية المُستدامة، ووضع إطار كيفية إدارة مرحلة التطور والتغيير والتغلب على المقاومة المتوقعة.

وأوضح التقرير أنّ الخطة التدريبية لرفع كفاءة العالمين شملت عقد 7 دورات تدريبية شهدت حضور أكثر من 230 متدربًا، بإجمالي عدد ساعات تدريب يفوق 190 ساعة تدريبية، وتنوعت التدريبات بين تدريبات مهارات عامة وتدريبات متخصصة، والتنسيق مع مُحاضرين مُتخصصين حاصلين على أعلى الدرجات العلمية من كبرى الجامعات والمؤسسات.

وذكر التقرير أنّ الدورات التدريبية شملت رفع كفاءة مستوى اللغة الإنجليزية لدى العاملين، ورفع كفاءة مستوى مهارات استخدام الحاسب الآلي، وعقد دورة إعداد المديرين (الكوادر الجديدة)، ودورة التخطيط الاستراتيجي، ورفع كفاءة مهارات التواصل وخدمة العملاء، ودورة إدارة التغيير (إدارة المرحلة الحالية)، دورة التسويق.