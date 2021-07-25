بزيادة 5 آلاف جنيه.. قائمة أسعار هيونداي توسان 2022

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، طُرح عدد من الطرز الجديدة للسيارات الملاكي موديل العام 2022 من الوكلاء المحلين بالسوق المصرية، ومنذ بداية الطرح ظهرت العديد من الزيادات السعرية على بعض الطرز الجديدة والتي من بينها طراز «هيونداي توسان 2022».

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الخاصة بطراز «هيونداي توسان 2022» بعد زيادة أسعارها بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات داخل السوق المحلية، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد.

قائمة أسعار هيونداي توسان 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بـ 5 فئات مختلفة:

-الفئة الأولى بسعر 455 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 485 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 520 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 570 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 610 آلاف جنيه.

قائمة مواصفات وتجهيزات هيونداي توسان 2022:

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سيسي تربو، ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 265 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 9 ثوان.

-تستهلك السيارة متوسط 6 لترات من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتوافر السيارة بأبعاد (4500 ملم طول، و1865 ملم عرض، و1651 ملم ارتفاع).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2680 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 503 لترات.

-تأتي السيارة مزودة بعدة وسائل وتجهيزات للأمان من بينها (6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC -HDC وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold).