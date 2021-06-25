تجار لـ«الوطن»: سوق السيارات سيشهد ارتفاعا بالأسعار وهذه هي الأسباب

توقع تجار السيارات في السوق المحلي، أن السيارات ستشهد ارتفاعا في الأسعار مع نهاية الشهر الجاري ومطلع يوليو المقبل، بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالفترة الحالية، تزامنا مع استمرار تداعيات فيروس كورونا، موضحين أن نسبة الزيادة من المرجح أن تتراوح من 7 إلى 10 آلاف جنيه للسيارات الحديثة، و5 آلاف جنيه للسيارة المستعملة.

وقال «بكار علي»، تاجر سيارات، وعضو رابطة تجار السيارات، إن من أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر، نقص السيارات الواردة من الخارج تزامنا مع حالات الإغلاق الموجودة في المصانع عالميا بسبب فيروس كورونا المتحور، خاصة مع بداية عرض الموديلات الحديثة من السيارات، بالإضافة لوجود زيادة تصل لـ3 أضعاف في سعر شحن السيارات من الخارج، وآخرها زيادة المبيعات في الربع الأول من العام الجاري 2021.

وأوضح «بكار» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن سوق السيارات سيشهد ضغطا فى السيارات الحديثة، بسبب التغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية نتيجة أزمة كورونا وخفض عمليات الإنتاج بالمصانع العالمية الخاصة بالسيارات، مؤكدا أنّ هناك زيادة في سعر شحن السيارة الواحدة، لتسجل حاليا أكثر من 1000 دولار بدلاً من 500 دولار قبل حالات الإغلاق المفروضة على دول أوروبية وآسيوية مصنّعة للسيارات فى سوق السيارات عالميا.

بينما قال «عبدالله السوهاجي»، تاجر وعضو رابطة تجار السيارات، إن زيادة الطلب على السيارات الحديثة أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر خلال الشهر الجاري، ومع بداية شهر يوليو المقبل بنسبة لا تقل عن 5% بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب على السيارات، خاصة التى تتراوح أسعارها من 200 إلى 450 ألف جنيه.