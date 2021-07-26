«الصحة»: مستعدون لأي موجة أو زيادة في إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصحية بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بكفاءة عالية، كما أن كل اللقاحات المعترف بها من منظمة الصحة العالمية لها نفس الفعالية، كما أن وزارة الصحة تستعد لتجهيز مراكز مخصصة للحصول على اللقاحات والحصول على شهادات السفر، ومن حق المواطن علينا أن يكون مؤمَّنًا ضد فيروس كورونا.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن بعض دول العالم تتعرض لموجة رابعة من فيروس كورونا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر جاهزة ومستعدة، في ظل جهود الدولة المصرية والوعي المجتمعي، حيث إن فيروس كورونا لم ينتهِ حتى الآن، حيث شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

وأردف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصحية بوزارة الصحة، أن هناك رصدا للفيروس، وهو تحت المجهر، ومستعدون لأي زيادة محتملة، كما أن مراكز التطعيم الدولية ستبدأ خلال أيام، مؤكداً حرص الدولة خلال موجات كورونا عدم الإضرار بالاقتصاد وجعل المواطن أولوية في الحفاظ عليه، كما أن الوزارة نجحت في تطعيم 5 ملايين مواطن، مؤكدًا حرص الدولة على تنوع مصادر الحصول على اللقاحات لتوفيرها للمواطنين.

وأكد أن الوزارة قد وفرت مراكز للتطعيم بكل محافطات الجمهورية ضد فيروس كورونا للراغبين في السفر، وكذلك استصدار شهادات معتمدة بـ«كيو آر كود» لمتلقي اللقاح، مؤكدًا أن الدولة المصرية عملت على توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا للمواطنين مجانًا بطريقة وصفها بـ«الآدمية المحترمة»، كما أنه رد على رسالة وجهت له بشأن تسهيل إجراءات استخراج شهادة الحصول على لقاح كورونا للمسافرين قائلًا: «إحنا مش هنغلب في الورق.. ممكن تكون الشكوى حالة فردية».

وأردف أن شهادة التطعيم موجودة ومتوفرة في كل المراكز التي يحصل بداخلها المواطن على اللقاح، مؤكدًا أن منظومة التطعيم كاملة تراعي توفر الوثائق وإنهاء هذه العملية بمنتهى الكفاءة، كما أن الشهادات هي وسيلة توثيق وتأكيد أن المواطن حصل على جرعتي اللقاح، مشيرًا إلى أن اشتراطات التطعيم على الصعيد العالمي فيما يخص السفر لم تتضمن أن يحصل المواطن على وثيقة تثبت حصوله على اللقاح.