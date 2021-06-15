اليابان تهدد بطرد الرياضيين الأولمبيين حال انتهاكهم قواعد «كوفيد-19»

أصدرت اليابان كتابا جديدا لقواعد دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد طوكيو» اليوم، حذرت فيه من أن الرياضيين الأجانب المشاركين في أولمبياد طوكيو، سيعرضون أنفسهم للطرد من اليابان في حالة انتهاكهم الإجراءات التي تهدف إلى منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وجاء في الإصدار الثالث والأحدث من كتاب قواعد اللعب أنه مع مختلف الإجراءات المضادة لـ«كوفيد- 19»، فإن الرياضيين المشاركين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، قد يواجهون عقوبات في حالة انتهاك الإجراءات، مثل سحب الاعتماد، والحق في المشاركة في الألعاب، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، أو الخضوع لإجراءات إدارية صارمة من بينها إلغاء تصريح الإقامة في اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وجرى وضع القواعد في الكتاب بواسطة منظمي دورتي الألعاب بمشورة منظمة الصحة العالمية، ويحدد الكتاب قواعد كيفية، ومواعيد فحص الرياضيين للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال دورة الألعاب، وكذلك الإجراءات التي سيجري اتخاذها، إذا كانت نتيجة اختبار أحد المشاركين إيجابية.

وقال المنظمون إن القواعد ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، وسيتم إصدار كتيبات اللعب للمسؤولين والعمال ومبعوثي الشركات الراعية ووسائل الإعلام في وقت لاحق.

وتضم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو نحو 15 ألف رياضي من جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك ما يصل إلى نحو 78 ألف مسؤول وعامل من الخارج.

وتخضع طوكيو وبعض المناطق الأخرى في اليابان حاليا لحالة الطوارئ، ومن المرجح أن تنهي الحكومة حالة الطوارئ في 20 يونيو مع انحسار الموجة الرابعة من الإصابات إلى حد ما، إلا أن الحكومة اليابانية تدرس وضع طوكيو في حالة شبه طوارئ خلال الألعاب الأولمبية بعد أن أعرب العديد من خبراء الصحة عن قلقهم من الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة بكوفيد-19.