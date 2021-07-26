جرار متوقف بدون إشارة بنزلة كوبري يتسبب في مصرع مهندس بالدقهلية

لقي مهندس مصرعه، في محافظة الدقهلية أمس الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بطريق رافد «جمصة- المنصورة» الدولي، نتيجة اصطدام سيارته الملاكي بجرار زراعي يحمل أجولة من أعلاف الحيوانات، حال توقف الجرار في نزلة «كوبري المنيل» بنطاق مركز طلخا دون أي إشارة لتوقفه، ما تسبب في دخول السيارة بالمقطورة من الخلف ووفاة قائد السيارة والذي تم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم على طريق رافد «جمصة- المنصورة» الدولي، ووجود متوفي في منطقة كوبري المنيل.

انتقل ضباط وحدة المباحث مركز شرطة طلخا لمكان الحادث وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها «أحمد فتحي كمال المرسي» مهندس، بسيارة جرار محملة بأجولة بها أعلاف حيوانات، ومتوقفة بمدخل كوبري الكوبري دون وجود أي إشارة مما تسبب في مصرع قائد السيارة.

وبالفحص تبين أن جرار زراعي محمل بأجولة أعلاف حيوانات كانت متوقف في نزلة كوبري المنيل، دون وجود أي إشارة لتوقفه، وجاءت سيارة المتوفي من الكوبري فاصطدم في مقطورة الجرار ودخل تحتها مما تسبب في مصرع قائد السيارة وتهشم واجهتها.

جري نقل جثمان المتوفي لمستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، وإعادة فتح حركة الطريق أمام المارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة للتصريح بالدفن.