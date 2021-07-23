إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، بإصابات متفرقة في حادث تصادم نصف نقل بتروسيكل بطريق النوايجه فارمون بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم نصف نقل بتروسيكل بطريق النوايجه فارمون بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من نجوي راوي محمد خليفه، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورشا نادر رفعت، 17 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد نادر رفعت، 10سنوات، بكسر بالذراع الأيسر، ووسام نادر رفعت، 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبشاير عبدالغني محمد، 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسراء البيلي محمد، 40 سنة، باشتباه كسر بالساق، ونادر رفعت عبدالعزيز، 54 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، والبيلي محمد علي البيلي، 50 سنة، وجاري عمل الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وشهد مركز بلطيم، أمس، إصابة 15 شخصًا، بينهم 6 أطفال، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، على طريق البورصة بلطيم، بنطاق مركز بلطيم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفي بلطيم المركزي، لإجراء الفحوصات الطبية وعمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد باستقبال مستشفى بلطيم المركزي، 15 مصابًا بينهم 6 أطفال، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، على طريق البورصة بلطيم، بنطاق دائرة المركز.