تونس تتحرر.. احتفالات في الشوارع بإسقاط الإخوان «فيديو»

شهدت مختلف ولايات الجمهورية في تونس، قبل قليل، ردود فعل مرحبة بقرارات رئيس الجمهورية، التي أعلنها مساء اليوم، والمتعلقة بحل البرلمان، وفق فيديوهات نقلتها إذاعة جوهرة التونسية.

وخرجت مظاهرات كبيرة ضد حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي في عدد من الولايات، مطالبة بالإطاحة برئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، الذي هو رئيس حركة النهضة الإخوانية، وكذلك إقالة حكومة هشام المشيشي.

وقرر الرئيس التونسي، إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.

وأكد الرئيس التونسي، أن الإجراءات المتخذة اليوم، ليست تعليقا للدستور، مشددا: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها».

وأكد أن «من يطلق رصاصة واحدة، سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، وأن الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسيطبق القانون على الجميع».

وتولى الرئيس التونسي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، كما تولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.

وترصد «الوطن» مجموعة من الفيديوهات التي تعبر عن فرحة المواطنين التونسيين بقرارات الرئيس التونسي..