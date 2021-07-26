زعيم الأغلبية عن الأحداث التونسية: عاشت تونس حرة أبية رغم أنف الإخوان

وجه أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والنائب الأول له، التحية للشعب التونسي على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت مرخرا، قائلا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عاشت ⁧‫تونس‬⁩ حرة أبية، رغم أنف ⁧‫الإخوان‬⁩ أعداء الأمة».

وتجمع محتجون أمس الأحد، أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وقاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس راشد الغنوشي، وتطالب بإسقاط النظام وفقا لقناة العربية.

وتجمهر المحتجون أمام مقر النهضة في تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها «ارحلوا سئمنا منكم»، وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشي حيث هتفوا «يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما اقتلع أحدهم اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.

قرارات هامة من الرئيس التونسي

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عددا من القرارات عقب اجتماع عقده مساء أمس مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، وذلك في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، وتمثلت هذه القرارات في التالي.

- إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه.

- تجميد سلطات مجلس النواب.

- رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.

- عدم السكوت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها.

-من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص.

- الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسيطبق القانون على الجميع.

- تولى الرئيس التونسي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس.

- تولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.