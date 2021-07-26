ناقد تونسي بعد قرارات قيس سعيد: تحية لكل التوانسة.. ذكائهم الفطري

أشاد الناقد التونسي خميس الخياطي، بالقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قائلًا: «تحية لكل التوانسة اللي بذكائهم الفطري توجهوا مباشرة إلى جحور العقرب في مختلف الجهات».

وكتب خميس الخياطي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تحديد العدق بهذه الدقة والبساطة هو خطوة كبيرة جدًا يعملها الشعب ويسبق بيها مرة أخرى النخب السياسية متاع التوافق والوفاق وتهبيط السروال للمنظومة والنمط الفكري المغشوش اللي فرضوه عليهم الخوانجية.. توافقاتكم خيانة وطول عماركم تعيشوا طحانة».

تفاصيل قرارات الرئيس التونسي.. أبرزها تجميد سلطات مجلس النواب

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عددا من القرارات عقب اجتماع عقده مساء أمس، مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، وذلك في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، وتمثلت هذه القرارات في التالي:

إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه.

تجميد سلطات مجلس النواب.

رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.

الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقا للدستور.

لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها.

من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص.

الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسيطبق القانون على الجميع.

تولى الرئيس التونسي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس.

تولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.

وتجمع محتجون أمس، أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وقاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس راشد الغنوشي، وتطالب بإسقاط النظام وفقا لقناة العربية.

وتجمهر المحتجون أمام مقر النهضة في تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها «ارحلوا سئمنا منكم»، وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشي حيث هتفوا «يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما اقتلع أحدهم اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.