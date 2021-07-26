عاجل.. اقتحام مقر حركة النهضة الإخوانية في ولاية قبلي جنوب غربي تونس

اقتحم عدد من شباب ولاية قبلي، الواقعة بإقليم الجنوب الغربي التونسي، مقر حركة النهضة التونسية الإخوانية وإضرام النار في محتوياته، عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وكان الرئيس التونسي، أصدر مساء أمس الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وقال إن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعلى إثر هذه القرارات، عمت احتفالات في شوارع تونس بقرار الرئيس تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.