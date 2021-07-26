عاجل.. إذاعة «موازاييك»: اقتحام مقر حركة «النهضة» بولاية قبلي التونسية

أعلنت إذاعة «موزاييك» باقتحام مجهولين مقر حركة «النهضة» الإخوانية في ولاية قبلي التونسية، حسبما أفادت قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية» فى نبأ عاجل.

وأصيب عدد من رجال الأمن التونسي، فيما حرق محتجون غاضبون مدرعة في مواجهات بمدينة صفاقس، فيما اقتحم محتجون، أمس الأحد، مقرات حركة النهضة التونسية في توزر والقيروان وسوسة.

قال منجي الرحوي، عضو مجلس البرلمان التونسي، إن هناك انتفاضة عارمة للشعب التونسي، ضد جماعة الإخوان في البلاد، داخل كل الولايات، من أجل إسقاط الجماعة والبرلمان والحكومة.