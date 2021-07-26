إخواني تونسي يلقي مواطنا من فوق مقر النهضة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو لأحد أنصار حركة النهضة الإخوانية في تونس، يقوم برمي أحد المحتجين من على سطح بناية، حيث قام أحد أنصار حركة النهضة بدفع شاب كان حاملا للعلم التونسي من على سطح مقر الحركة في القيروان.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، الشاب وهو يسقط من أعلى البناية، وسط صيحات استهجان المحتجين، وأعاد إلى الأذهان واقعة مشابهة وقعت عام 2013 في مصر، وكان بطلها هو الآخر أحد أتباع الإخوان.

وقال موقع «موزاييك إف إم» إن الشاب التونسي تمكن بأعجوبة من إمساك سلك التيار الكهربائي المتصل بالمكيّف، لينجو بذلك من السقوط مباشرة على الأرض، وكان محتجون تونسيون تظاهروا أمس الأحد، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مطالبين بإسقاط منظومة الحكم الإخواني ومحاسبة الحكومة وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

خطير : أحد انصار حركة النهضة بالقيروان يقوم برمي أحد المحتجين كان حامل علم تونس من على سطح المقر. pic.twitter.com/dHGcWNmYdf — Alyemnia Bint Hymer (@AlyemniaH) July 25, 2021

وأعادت حادثة القيروان إلى الأذهان مشهدا مماثلا تقريبا في مصر عام 2013، عندما ارتكب تنظيم الإخوان في مدينة الإسكندرية الساحلية ما عرف بمذبحة «سيدي جابر»، حيث رمت عناصر مناصرة للجماعة الإرهابية ثلاثة صبية من معارضي الرئيس الإخواني محمد مرسي، من فوق عمارة.

وكان المتهم الرئيس في مذبحة «سيدي جابر» قد حكم عليه بالإعدام، كما أدين آخرون في نفس القضية بالسجن المؤبد والمشدد.