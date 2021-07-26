الفنان تميم عبده يشيد بقرارات الرئيس التونسي: لقد فعلها قيس سعيد

أشاد الفنان التونسي الكبير تميم عبده، بقرارات الرئيس قيس سعيد التى اتخذها منذ قليل من تجميد كل سلطات مجلس النواب التونسي.

وقال «تميم» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لقد فعلها الرئيس قيس سعيد».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».

وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية «لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب».