الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يوم

قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيد، علق عمل البرلمان لمدة 30 يوم، مضيفة في بيان، إن قرارات الرئيس جاءت بعد استشارات مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب.

ودعت الرئاسة التونسية، الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان سعيد، أصدر مساء أمس الأحد، عدة قرارات منها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

كما قرر الرئيس التونسي، تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وقال سعيد، محذرا: «أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص».