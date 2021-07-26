عاجل.. مراسل «العربية» في تونس: أنباء عن إغلاق الحدود والمطار

كشف وليد عبدالله، مراسل قناة العربية الإخبارية في تونس أصداء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة، قائلا إنّه على المستوى الشعبي كان التونسيون على مستوى شرائحهم وفي مختلف جهات البلاد خرجوا غضبا للاحتجاج والتظاهر، وهم الآن يخرجون في مناطق البلاد فرحا لأنهم رأوا أن صوتهم سُمع مؤخرًا على الأقل في مستوى رئاسة الجمهورية.

وأضاف «عبدالله»، أن الرئيس التونسي تولى ممارسة دوره وصلاحياته الدستورية بوصفه ضامن لاستمرار البلاد وضامن للدستور وضامن لأمن البلاد، مؤكدا أن البلاد تعيش في حالة من الفرح والابتهاج، والحركات الاحتجاجية وما كان منتظرا من أعمال عنف وتخريب وتكسير واعتداء على الأملاك العامة والخاصة تحول إلى حركات فرح ونوع من الرضا بعد قرارات الرئيس.

وأشار إلى أنه على المستوى السياسي والإجرائي، هناك معلومات بأنه قد تم إغلاق الحدود والمطار، ووصل إليه فيديو من المطار من أحد القيادات الأمنية، يؤكد أحد القيادات الأمنية في المطار بأن المطار خالٍ تماما الآن، خاصة أن هناك إشاعات عن نوع من الهروب أو مغادرة المطار بعض الأفراد، وهذا يتزامن مع رفع الحصانة على كل نواب البرلمان، مؤكدا أن إعلان إغلاق المطار بشكل رسمي لم يصدر.