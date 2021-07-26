أميمة أبو طالب عن قرارات قيس سعيد: شكرًا سيادة الرئيس.. تحيا تونس

وجهت المطربة التونسية أميمة طالب، الشكر للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.

وكتبت المطربة التونسية عبر «تويتر»: «شكرا سيادة الرئيس قيس سعيد، ‫رئيس الجمهورية يقرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتولي رئيس الدولة رئاسة السلطة التنفيذية وإعفاء رئيس الحكومة.. تحيا تونس»

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قرارات الرئيس التونسي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عددا من القرارات عقب اجتماع عقده مساء أمس الأحد، مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، وذلك في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، وتمثلت هذه القرارات في التالي..

إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه.

تجميد سلطات مجلس النواب.

رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.

الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقا للدستور.

لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها.

من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص.

الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسيطبق القانون على الجميع.

تولى الرئيس التونسي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس.

تولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية