عاجل.. السلطات الليبية تأمر بوضع الجيش في حال تأهب على الحدود مع تونس

أمر قائد الجيش الليبي، بوضع الجيش في حال تأهب على الحدود مع تونس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاء ذلك عقب التطورات التي تشهدها تونس، عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأحد، عدة قرارات منها إقالة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب الـ 217.

كما قرر سعيد، ترأس النيابة العمومية ليحقق بنفسه في جميع القضايا المتعلقة بالفساد وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد سيُعين لاحقًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال الرئيس التونسي، إن هذه القرارات جاءت في إطار إعادة السلم للدولة، ولإنقاذ تونس والمجتمع.