مصرع عامل تناول حبة حفظ الغلال وإصابة أخر بتسمم في سوهاج

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات الطبية له بمستشفى سوهاج الجامعي، عقب تناوله قرص لحفظ الغلال بطريق الخطأ، كما استقبل المستشفي العام بطهطا، عامل مصابا بتسمم غذائي إثر تناوله طعام منزلى فاسد.

تلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بلاغا من مستشفى طهطا العام بوصول «محمد. ح. ب»، 29 سنة،عامل، ويقيم دائرة قسم طهطا، مصابًا بحالة إعياء وقيئ، إثر تناول أقراص مجهولة، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث القسم، وبسؤال والدها «جمال. ب. م»، 55 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، أفاد بتناول نجله المذكور قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ مما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فصرحت بدفن الجثة بعد مناظرتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

كما تبلغ لمأمور قسم شرطة طهطا بوصول «أحمد. ع. م»، 35 سنة، عامل ويقيم بدائرة قسم شرطة طهطا إلى مستشفى طهطا العام مصاباً بحالة إعياء وقيئ مستمر إثر تناول طعام فاسد، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث القسم.

وبسؤال زوجته المدعوة «دعاء. ع. م»، 32 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت حدوث إصابة زوجها عقب تناوله، طعام منزلي فاسد، ونفت الشبهة الجنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.