سيف عيسى في آخر ظهور قبل أولمبياد طوكيو: كورونا أثر على مستوى لاعبي العالم

استطاع سيف عيسى أن يحجز مقعده بربع نهائي التايكوندو في منافسات وزن 80 كجم، بعدما فاز على الاسترالي جاك مارتون، في دور الـ16، بنتيجة 11 - 1.

وتألق لاعب التايكوندو المصري في المباراة التي جمعته بنظيره الاسترالي فجر اليوم الاثنين، مواصلا مشواره بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، التي انطلقت الجمعة وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الإيطالي سايمون اليسيو في ربع نهائي مواجهات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان آخر ظهور تلفزيوني للبطل المصري في تقرير عرضه برنامج «ملاعب الأبطال»، عبر شاشة «أون تايم سبورتس»، في سبتمبر الماضي، تحدث خلاله عن تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد «عيسى» أن الفيروس أثّر على مستوى كل لاعبي العالم، لكنه اعتبر أن التوقف ميزة؛ لأنه سيمكن اللاعبين من التدرب جيدا واستعادة لياقتهم الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الأولمبية، موضحًا: «لكن في ميزة، إن فاضل سنة على الأولمبياد ونقدر نعمل فورمة كويسة ونكون جاهزين للمنافسة في الأولمبياد».

وأوضح البطل المصري، أن اللاعبين كانوا يحافظون على أداء التمارين ومتابعة المدرب المختص «أون لاين»: «كنا بنعمل تمارين أون لاين عشان المدرب يتابع لياقتنا البدنية، وكنا بنعمل تمارين بطن وضغط وظهر، وكنا بنحاول على قد ما نقدر إننا نحافظ على مستوانا، عشان لما نرجع زي دلوقتي منرجعش من الصفر، نحاول نحافظ شوية على المستوى، والوصول إلى قمة مستوانا مرة أخرى».