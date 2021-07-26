بعد تأهله لربع نهائي التايكوندو.. 5 معلومات عن اللاعب سيف عيسى

حجز البطل المصري سيف عيسى مقعده بربع نهائي التايكوندو في منافسات وزن 80 كجم، بعد فوزه على الأسترالي جاك مارتون، في دور الـ16، بنتيجة 11 - 1، وتألقه في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الاثنين، ليواصل مشواره بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو، التي انطلقت الجمعة وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

ويواجه سيف عيسى نظيره الإيطالي سايمون اليسيو في دور الثمانية لمواجهات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» خلال السطور التالية معلومات عن بطل التايكوندو سيف عيسى بعد تأهله للربع النهائي.

- يعد سيف عيسى بطلا من ذهب فى ظل سيطرته على الذهب فى البطولات الأفريقية والعالمية.

- حقق مؤخرا الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للتايكوندو بعد فوزه على بطل المغرب فى الجولة الرابعة في المباراة النهائية بالنقطة الذهبية فى وزن تحت 80 كجم.

- نجح سيف عيسى فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد أن وصل لنهائي بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى أقيمت في مدينة الرباط.

- يحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق، و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها.

- حصل على 4 أوسمة جمهورية.