بيطري القليوبية يدشن قافلة مجانية بقرية ميت كنانة في طوخ

دشنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، قافلة بيطرية بقرية ميت كنانه بمركز ومدينة طوخ بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم التابع لمركز البحوث الزراعية .

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، في بيان لها، اليوم، أن القافلة أجرت الكشف خلال أول يوم عمل على أكثر من 80 رأس ماشية بقرية ميت كنانة لبيان خلوها من الأمراض، وتستمر القافلة لمدة أسبوع بعدد من قرى المحافظة، وهي قرى «طنان بقليوب و قرنفيل بالقناطر الخيرية و الشموت ببنها و كفر الصهيبي بشبين القناطر»، حيث تشمل القافلة فحص التناسليات سونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات، وكذلك عقد دورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

تتضمن القافلة خدمات الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجانى، حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية، وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

في وقت سابق أعلنت الدكتورة امل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري عن ذبح 879 رأس من «الجمال ، الضأن، الماعز، الأبقار، الجاموس»، داخل 30 مجزرا في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على منع الذبح في الشوارع العامة والحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.